Clásico Nacional: ¿Cómo quedaron los resultados en Fuerzas Básicas?

El Clásico Nacional, Chivas vs América, tuvo sus correspondientes duelos de las Fuerzas Básicas, tanto Sub 18 y Sub 20; los de Jalisco se adelantan en la contienda contra América.

La Sub 18 finalizó 3 a 0, a favor de los rojiblancos. Las anotaciones del Rebaño Sagrado sucedieron al 21’, 47’ y 85’.

En el caso de la Sub 20, el partido cerró 2 a 2. Las Águilas abrieron el marcador al arranque de la contienda al 3’.

El Guadalajara empató al 28’. Los azulcremas volvieron a tener la ventaja al 37’ de la autoría de Íker Moreno.

Al margen de la finalización del partido, el Rebaño lo empató al 87’ para cerrar las acciones de la Sub 20.

