Gerardo Espinoza: “Ante América es una trilogía complicada, pero no imposible”

El director técnico de Chivas, Gerardo Espinoza aseguró que su debut de este miércoles ante América, será una Trilogía complicada pero no imposible de superar, por lo que buscará iniciar con el pie derecho su gestión en el Guadalajara y tomar ventaja en la serie de la Copa de Campeones de la Concacaf

Iniciará su etapa con Chivas | IMAGO7

"A veces uno se tiene que enfocar en hacer su trabajo. Como lo mencioné hace un momento, soy un técnico de mucho trabajo. Cuando yo veo al plantel, le falta eso precisamente, mucho trabajo, una idea conjunta, ir todos a lo mismo.

“Trabajar o continuar mejorando todavía el compañerismo que hay, el buen ambiente, todo ese tipo de situaciones. Si hay dudas y muchísimas situaciones, esas me parecen que deben ser ajenas a mí. A mí me compete el hecho de llegar, trabajar, dar lo mejor de mí, que los resultados sean los que hablen. Me mantengo tranquilo en todo eso. Es una trilogía complicada, pero tampoco es imposible", señaló.

Cree posible vencer a América | IMAGO7

Al ser cuestionado sobre cómo manejará la actividad de elementos como Javier Hernández y Alan Pulido, el nuevo estratega del Guadalajara puntualizó que hay una gran competencia, por lo que no descarta que ambos delanteros jueguen en el 11 inicial.

“En cuanto a Javier, se ha mostrado bastante dispuesto, es un chico que trabaja bastante bien. Simplemente habrá que manejar ese tipo de situaciones como mencione, en las gestiones de cada uno de ellos. Respeto a cada uno por trayectoria y como persona.

Destacó a sus delanteros | MEXSPORT

“Veremos cómo va caminando. Tiene una buena competencia, Alan Pulido también es un buen delantero. Veremos cómo se distribuyen los minutos, si los tenemos a ambos en buena forma, inclusive por qué no pensar que podamos jugar con un doble delantero. Son opciones que se tienen que ir viendo, esperemos que todo camine bien y todo mundo pelee por este lugar. Respeto mucho a él y a todo el mundo", concluyó.

