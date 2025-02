Henry Martín revela la causa por la que 'bateó' a Chivas: "No iba a un equipo mayor"

Antes de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Henry Martín estuvo cerca de dejar el América. La falta de goles y su necesidad de tener más minutos para ser considerado en la convocatoria de la Selección Mexicana lo llevaron a considerar una oferta de Chivas, el máximo rival de las Águilas. Sin embargo, el delantero decidió rechazar la propuesta, tal como lo reveló en una entrevista para la cuenta de TikTok Tío Leyendas.

Chivas no convenció

De acuerdo con el relato de Martín, el presidente del América le dio autorización para negociar con Chivas. Sin embargo, el proceso de negociación no lo convenció.

“Querían que me bajara el sueldo y yo decía: no es que esté pasando de un equipo menor a uno mayor. Realmente yo he luchado por este sueldo. Al día siguiente, unos días después, me ofrecían un poquito más, que un 5 por ciento más, un 10 por ciento más. Yo decía que no, no y no, y entre eso platicaba con mi familia y sentía que no era yo dando un paso hacia un lado, era como huir”, comentó el delantero.

Martín, quien se ha convertido en una figura histórica para el América, decidió finalmente permanecer en el equipo de Coapa. Su decisión no solo le permitió continuar su carrera en el club, sino que también lo llevó a ser parte de la selección mexicana que participó en el Mundial de Qatar 2022 y a lograr un tricampeonato de Liga MX.

