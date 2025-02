André Jardine sobre ausencia de Diego Valdés: 'Tiene un par de ofertas, le di tranquilidad'

Luego de golear 4-0 a Juárez, el director técnico de América, André Jardine, explicó que la ausencia de Diego Valdés se debe a que tiene un par de ofertas para salir. Asimismo, dejó en claro que aunque el chileno podría salir, él está contento con el plantel que tiene, sin descartar que podría llegar otro jugador en caso de que se dé este movimiento.

Las ofertas de Diego Valdés

Este sábado, Valdés no entró en la convocatoria de las Águilas para enfrentar a Juárez. Aunque ya está físicamente bien, el estratega brasileño indicó que su ausencia fue para darle tranquilidad al chileno para tomar su decisión, la cual según el, podría ser la de mantenerse en Coapa.

“Físicamente está apto. Tiene un par de ofertas, yo pensé en darle estos dos días para pensar bien y estar enfocado en esta decisión que tiene que tomar, si se queda o se va, darle la tranquilidad para tener la mejor elección. Siento que está más inclinado a quedarse, pero no quería nublarlo de su decisión. Es un jugador muy importante para nosotros. Mañana o más tardar el lunes ya podremos tener respuesta”, comentó Jardine.

Cabe resaltar que Diego Valdés no ha tenido actividad durante este Clausura 2025. El mediocampista chileno realizó pretemporada junto con todo el primer equipo en Estados Unidos, sin embargo, presentó molestias durante la misma. En la jornada cuatro, Diego jugó con la Sub 23, mientras que en este fin de semana no entró en ninguna convocatoria.

Equipo fuerte, pese a la posible baja de Valdés

Con este panorama, el estratega brasileño aún cree que su equipo se mantiene fuerte para afrontar este semestre. Aún así, no descartó la llegada de un jugador más, en caso de que se concrete la salida de Diego Valdés.

“Si se queda es un grandísimo jugador y la sensaciones es que el equipo está muy fuerte como está. No impide buscar más jugadores, es una decisión que también vamos a tomar entre hoy y mañana. Esto viene siendo una constante de los últimos torneos, el último día de la ventana para ver si encontramos el jugador que nos da un equilibrio en la plantilla. Estamos listos para todos los retos que vienen”, agregó.

