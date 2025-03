Paul Delgadillo, exárbrito mexicano, causa polémica por comentario en el Clásico Nacional

Paul Delgadillo, exárbitro del futbol mexicano ha sido criticado en las últimas horas, debido al comentario que realizó durante la transmisión del partido entre Chivas y América en el Estadio Akron.

¿Qué dijo Paul Delgadillo?

Delgadillo forma parte del equipo de transmisión de Amazon Prime Video, y durante el primer tiempo utilizó un término que sorprendió a los televidentes, pues se trata de un tema delicado, y todavía más en este Día Internacional de la Mujer.

"Su portería estuvo a nada de ser violada", dijo Delgadillo para describir una jugada, hecho que se tomó a mal, pues consideran que pudo utilizar cualquier otro término para relatar lo sucedido en el Estadio Akron.

Sin declaraciones hasta el momento

Por ahora, el exsilbante no se ha pronunciado al respecto, pero las críticas no dejan de llegar en redes sociales, no solo a Delgadillo, sino que también a Chivas y a Amazon Prime Video por lo sucedido.

