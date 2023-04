América: Israel Reyes dijo 'no percatarse' sobre el incidente entre Fernado Ortíz y Nicolás Larcamón

Israel Reyes no quiso generar mayor polémica y evitó dar su opinión sobre el pleito entre los técnicos, Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón. El defensa americanista aseguró que no se percató de la riña entre ambos, y solo observó cuando fueron expulsados.

“No me percaté, simplemente vi a los dos entrenadores salir del partido. Nos enfocamos en el partido, pero la verdad no me percaté, como para opinar”, dijo Reyes al término del partido entre América y León.

Corría el minuto 73, cuando ambos estrategas se encararon y se retaron, incluso, Larcamón terminó con la camisa rota, luego de que el Tano le diera un jalón, motivo por el cual, el árbitro les mostró la tarjeta roja y los envió a las regaderas.

Al término del encuentro, Ortiz se detuvo a platicar con la prensa y aseguró que el pleito comenzó porque el estratega esmeralda insultó a su madre. Por su parte, el estratega esmeralda no dio su versión de los hechos y salió del Azteca casi de inmediato para evitar hablar de lo ocurrido.

