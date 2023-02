Lillini se pronunció positivo pese a derrota: 'Terminamos metiendo al América pero no alcanzó'

Más allá del resultado negativo en Necaxa se fueron son optimistas y creen que una derrota como la de hoy ante América dejó un saldo positivo en esta adaptación en la que van encaminados especialmente en la recta final porque arrinconaron a su rival.

"Terminamos metiendo al América en su casa pero no alcanzó para llevarlo por delante, quedamos expuestos y América nos creó situaciones muy claras, tratamos de llevarlo por delante y empatarlo, o algunas jugadas para acercarnos algo pero si hay tiempo eso es lo que quiero porque nos vemos competitivos, la idea es ésta y los jugadores la defienden pero como dices no nos alcanza y se vuelve muy preocupante no ganar", declaró Andrés Lillini.

Respecto a la versión que trascendió en que la FMF desea al estratega argentino para el banquillo de la Selección Mexicana Sub 23, el entrenador de los Rayos aclaró que hasta ahora nadie se ha comunicado con él.

'NO NOS ALCANZÓ' Andrés Lillini dio sus reacciones tras caer ante el América en el Estadio Azteca. "Lo veníamos haciendo muy bien. No nos alcanzó para empatar, tuvimos algunas jugadas." : @v_ddiaz https://t.co/96iPIfRTCl pic.twitter.com/FIHtsFh5IZ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 12, 2023

"Nadie me ha dicho nada sólo lo que sale en los medios, hoy perdi un partido doloroso y solo pienso en revertir la situación y no en selección, mi aporte en Necaxa es colaborar y siempre voy a creer en los jugadores jóvenes porque no es solo un discurso, hoy solo pienso en Necaxa y no en otra cosa", afirmó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PACHUCA VS CHIVAS LIGA MX EN VIVO JORNADA 6 CLAUSURA 2023