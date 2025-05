América avanza a Semifinales con doblete de Zendejas ante Pachuca

América fue amo y señor de la Vuelta de los Cuartos de Final ante Pachuca, le bastaron menos de 30 minutos para catapultar el pase a las Semifinales del Clausura 2025.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Los azulcremas salieron decididos desde los primeros minutos y apenas en el primer cuarto de hora Alejandro Zendejas abriría el marcador con un zapatazo fulminante al borde del área chica inatajable para Carlos Moreno. La sed de los locales no terminaría con un Zendejas que seguía siendo el protagonista y al 25’ nuevamente se aproximaba al arco; sin embargo su disparo en esta ocasión pasaba por un costado del arco de los hidalguenses.

América l CRÉDITO:IMAGO7

Pero los Tuzos no correrían la misma suerte ante otra llegada sobre el meta rival del mexicoamericano que cerraría la pinza a segundo palo, y de primera intención, mandaría el esférico al fondo de las redes tras un trazo largo de Kevin Álvarez por la frontal de la banda derecha.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

La fiesta azulcrema y el terror para los hidalguenses se haría más grande con la expulsión de Idrissi quien se llevaría la doble amarilla tras una fuerte entrada por detrás a Víctor Dávila quien se disponía a realizar otra jugada en el ataque.

Idrissi l CRÉDITO:IMAGO7

Zendejas sale con molestias

Para la segunda parte, la emociones no bajaría; sin embargo, el gol ya no se haría presente, los azulcremas pudieron extender el marcador en par de ocasiones, pero la red ya quiso moverse y se catapultó la victoria local 2-0. Zendejas terminó saliendo por una molestia en la parte posterior de una de sus piernas en los minutos finales y el agregado Rodrigo Aguirre terminaría por fallar un penal que se estrellaba en el travesaño.

A Semifinales l CRÉDITO:IMAGO7

América sobre Pachuca

Las Águilas vuelan de camino al ‘tetra’. América clasificó a las Semifinales del Clausura 2025 tras vencer 2-0 a Pachuca en el marcador global. Con un doblete de Alejandro Zendejas, los dirigidos por André Jardine nuevamente eliminaron a los Tuzos en 4tos de Final y llegaron a 17 partidos consecutivos sin perder en Fase Final de Liga MX.

La última vez que el equipo azulcrema perdió en estas instancias fue en la Semifinal de Vuelta ante San Luis en el Apertura 2023 con un marcador de 0-2. A pesar de ese resultado, las Águilas pasaron de ronda y desde ahí no han vuelto a caer, con un acumulado de 17 partidos invicto en Fase Final, incluido el Play In del torneo pasado ante Xolos. De igual manera, ligan 10 series de Liguilla exitosas, pues desde las Semis del Clausura 2023 no han sido eliminados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CURRO HERNÁNDEZ NO MARCA PENAL TRAS MANO DE GALLARDO