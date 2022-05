América vs Puebla Liga MX EN VIVO Cuartos de Final Vuelta Clausura 2022

Desde que llegó a nuestro país, Álvaro Fidalgo no ha podido superar la fase de Cuartos de Final, en dos ocasiones ha quedado eliminado, sin embargo, para esta ocasión el equipo las Águilas tienen la confianza a tope y el volante español sabe que es momento de responder a la grandeza del club.

“América tiene que jugar como el equipo más grande de México, todo lo que no sea eso no servirá. Vamos a jugar como el equipo que somos, intentar no cometer los errores que cometimos antes, eso es lo que vamos a hacer mañana”, comentó el volante americanista.

