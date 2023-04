América vs Pumas: Toto Salvio y Dinenno explotaron contra el arbitraje de César Ramos

Después del empate a uno con América, en Pumas quedó molestia por el trabajo arbitral de César Ramos Palazuelos, así como de quienes lo acompañaron.

Incluso, tanto Juan Ignacio Dinenno como Eduardo Salvio, consideraron que no fue parejo con ambos equipos, ya que mientras las Águilas tuvieron sólo dos amonestados, los felinos acabaron con cinco tarjetas amarillas y dos expulsados (el técnico Antonio Mohamed y el preparador físico Claudio Kenny).

"Entiendo a los árbitros, son tres o cuatro contra el mundo. Si uno habla mucho dicen que habla mucho, si habla poco dicen que habla poco; lo único que quiero es que el criterio sea el mismo, que nos expliquen las cosas.

América, Toluca, el que sea, no me interesa quién está enfrente y no quiero especular, quiero que las cosas sean claras y dentro de la cancha me quiero sentir en igualdad de condiciones juegue contra quien juegue", expresó Dinenno.

Por su parte, Salvio señaló que "fue una pena no irnos con los tres puntos de un partido tan importante como este. El arbitraje todo el mundo lo vio, hubo situaciones que no nos favorecieron; son situaciones que no podemos manejar, pero sí dan bronca.

"Se dieron situaciones que no sé si es por ser América o qué, en el torneo ha habido situaciones hasta jugando de local, pero hay que continuar", dijo el 'Toto'.

