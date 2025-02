Braulio Luna: 'Yo nunca me quise ir de Pumas'

Braulio Luna habló en exclusiva para RÉCORD de cara al Clásico Capitalino entre Pumas y América, y sus declaraciones dan mucho de qué hablar, pues en su momento él paso de los universitarios a Coapa.

Hasta la fecha, algunos aficionados lo consideran "mercenario" y le recriminan haber jugado con las Águilas, aunque Braulio explicó cómo se dieron las cosas en su salida de Pumas para ir al acérrimo rival.

Luna con América en un partido vs Pumas | MEXSPORT

“Es 2025 y me siguen recriminando (por jugar en América), esto pasó en 1998 y es 2025, y me lo siguen recriminando. No me incomoda, no me afecta, porque yo sé lo que hice; por ahí me tachan de traidor, que me tachen como se les de su regalada gana, no me importa.

"Aquí la situación es, yo llegue del Mundial de Francia y me dijeron 'estás vendido'. Yo dije 'me quiero quedar' y me dijeron 'no se puede'. Yo dije 'tengo contrato y me quiero quedar, quiero ser campeón con ustedes'. Me hicieron todo un choro, bueno, solo el presidente del equipo. Me dijo 'ya ni insistas, estás vendido'. Además me dijo 'y a parte tu le vas al América'”.

Braulio Luna en un partido del América | MEXSPORT

Pasó del Mundial de 1998 a cambiar su carrera de manera radical, pues ya era jugador del América y era considerado un traidor, aunque las cosas se dieron de una forma diferente a la que se cree.

“La tapa de todos los periódicos era que yo ya me había ido al América y la declaración del presidente fue: 'Acordamos con Braulio que fuera al América porque él es americanista y deseaba irse para allá'. Entonces qué pasó, pues me aventó a los leones…

"Tenía amistad con los de América desde Selección, el recibimiento fue espectacular, de la gente de América espectacular, de la afición espectacular, imagínate como querían que reaccionara, de este lado me apapachan, me cobijan y de este lado este señor echándome todo a mí… El traidor, el mercenario fui yo y hasta la fecha, ya me da risa, hay chavos de 20-22 años que me escriben que soy un mercenario” compartió Luna.

¿Cómo se vive el clásico en el vestidor de Pumas?

“Normalmente el tema en el vestidor universitario es este partido no se puede perder por nada, te cuidas más, comes mejor, tratas de hacer siempre más para llegar mejor preparado. Esta rivalidad viene de fuerzas básicas y no se puede perder por ningún motivo, este partido debe tener otro nivel e intensidad”.

Partido que cambia una temporada

“Si no vas tan bien como ahorita en esta actualidad, ahorita Lema no tiene comunión con la afición de los Pumas, los jugadores tampoco tienen el visto bueno, si le ganan al América, por arte de magia todo se va a componer”

"América es amplio favorito"

“Más bien sabes que no es tan parejo el tema, siempre va a ser atractivo ver un Pumas vs América para sus aficiones, imagínate con toda su estructura que tiene el América, si Pumas le llega a ganar, sería tremendo anímicamente para Lema y sus jugadores…

Estos Pumas hoy en día no tienen “Punch”, no tienen la verticalidad que tenían con el Chino Huerta, Ruvalcaba que tiene condiciones parecidas a las del Chino, no es tan constante como el Chino… Están chatos, no es un equipo de esos Pumas de antes, dinámico, sube baja, ahoga al rival, este equipo juega agrupado, juega Lema a no perder, juega a estar con el 0 y tratar de ver que es lo que acontece hacia delante y con esa diferencia futbolística me hace pensar que es muy complicado que Pumas gane este partido, es futbol y todo puede pasar, pero con argumentos futbolísticos y tácticos yo creo que América es amplio favorito”.

