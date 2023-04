La visita de Armando Archundia, presidente de la Comisión de Árbitros, al América un día antes de enfrentar a Pumas, es algo que los felinos no ven con buenos ojos y así lo aseguró Eduardo Salvio, delantero auriazul.

"Es algo que no entiendo, es algo que no puede pasar, tiene todo el año para visitar y lo hace justo antes de jugar el Clásico. No sé si influye o no, pero estoy seguro que está mal", indicó el Toto.

Asimismo, Juan Ignacio Dinenno pidió que las autoridades del arbitraje en México también visiten el Club Universidad para que les expliquen cómo trabajan los árbitros.

"Hay cosas que pasan dentro de la cancha que nos vienen molestando desde hace rato, pero lo único que diría es que unifiquemos criterios porque el presidente de la Comisión de Árbitros estuvo visitando a los equipos, que venga a visitarnos a nosotros y nos explique los criterios porque hoy el rival tuvo el doble de faltas que nosotros, y nosotros tuvimos el doble de amarillas que el rival. No hablo de errores porque no soy árbitro, lo único que veo dentro de la cancha es que no es el mismo criterio. Me gustaría que para evitar especulaciones, que sean más abiertos con nosotros y nos expliquen porqué las cosas son así, parece que con nosotros les es más fácil o no sé".

El Clásico Capitalino de este sábado en el Estadio Azteca culminó con empate a un gol; la anotación de Pumas fue un autogol de Néstor Araujo, la de América la hizo Henry Martín de penal.

