Raúl ‘Bala’ Salinas sobre su paso en Pumas: ‘Me movía en camioneta blindada y salí un día en una cajuela’ 

Vivió hostilidades desde su llegada a Pumas. Raúl Salinas, lateral campeón con América, llegó en 2006 al conjunto universitario, donde tuvo que recibir protección de seguridad privada desde su llegada y en todo momento en que defendió la camiseta auriazul.

“Sabía un poco a lo que me metía, pero no a tanto grado de estar en riesgo mi integridad física porque si estuvo muy complicado, agresiones e insultos, pero acepté el reto. Los primeros meses fueron complicados, tenía escoltas de la Universidad, iban por mí a casa, me llevaban al entrenamiento y era algo incómodo para mí”, relató en entrevista con RÉCORD.

“Entrenábamos normalmente en el estadio y luego nos íbamos a la Cancha 5 y era muy incómodo para mí porque me llevaban en una camioneta blindada, todos iban caminando del estadio al campo y yo en una camioneta blindada con dos o tres de seguridad por mi banda izquierda y era incómodo”, agregó.

Del Bala es muy famosa su anécdota en donde tuvo que abandonar uno de los entrenamientos escondido en la cajuela de un coche debido a que los aficionados lo esperaban afuera.

“Una vez salí en una cajuela, la gente ahí se acercó y dijo que sacaran al Bala que me tenían ahí escondido, me tiraron cabezas de pollo, los cantos y estuvo complicado. Pusieron una malla ancha para bajar al vestidor, por eso del ‘fenómeno Salinas’ y tuve que salir corriendo. Los contactos con la familia ahí en el estadio y ya te imaginarás lo incómodo”, recordó el Bala.

Siendo rival de Pumas, recuerda toda la atmósfera que genera el Clásico Capitalino, en donde a las Águilas las hacen sentir en territorio ajeno desde los alrededores de Ciudad Universitaria.

“Como institución cuando me tocaba ir a jugar a Pumas era impresionante porque llegábamos en camionetas blindadas, de dejarnos hasta adentro del estadio ya para bajar las escaleras del vestidor; lástima que a veces todo esto repercute en las tribunas porque con nosotros termina el partido y a veces te enteras de que afuera hubo conatos de bronca, eso es un América vs Pumas, un partido que no puedes perder”, sentenció Salinas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Pumas con balance negativo vs América; busca romper ‘malaria’ en Ciudad de los Deporte