América Femenil: Renata Masciarelli confesó que jugó infiltrada contra Tigres

Uno de los pilares de este América Femenil recae sin duda en la figura de la portera, Renata Masciarelli, quien reconoció que disputó el partido 'infiltrada' debido a una molestia en la rodilla.

"Traigo una molestia en la rodilla desde hace unos días, pero le dije a la doctora filtrame, ya no pasa nada y a jugar, la verdad es que no me quería perder el partido porque significa mucho, no solo para mí, sino para todo el equipo por lo que venimos haciendo en los últimos dos partidos de Liguilla", reveló la futbolista azulcrema.

"Ya mañana a terapia, el domingo a terapia, el lunes la filtración, y si es necesario que me pongan una de robot", agregó la portera.

Respecto al primer golpe dado en la Semifinal y tras haber acabado con una racha de 40 partidos de Tigres sin derrota, Renata señaló que es un triunfo que se celebra momentáneamente, ya que sabe que todavía quedan 90 minutos.

"Tigres es un equipo enorme porque tiene jugadoras de muchisima calidad y lo tenemos claro, celebramos hoy hasta las 12 felices y ya mañana a lo que sigue porque no hemos hecho nada aún y no podemos confiarnos", finalizó Renata.

