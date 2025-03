André Jardine sobre alineación indebida del Toluca: “Un error increíble, esto no debe pasar”

André Jardine habló en conferencia de prensa luego del triunfo de su equipo sobre Toluca por 3 tantos a 0 en Ciudad de los Deportes, dando un paso importante en la pelea por la cima de la liga.

Uno de los temas que se llevó los reflectores fue la alineación indebida de Toluca en el segundo tiempo, pues tuvieron 8 jugadores no formados en México por 10 minutos y esta fue la opinión de Jardine:

“Un error increíble, hay que estar siempre todos atentos para que no pase pero no creo que el marcador no vaya a ser 3-0 porque perjudicaría el partido que hicimos. Es un punto importante porque la diferencia de goles puede marcar la diferencia de estar en tercero, cuarto, quinto lugar”.

REGRESAN LESIONADOS

Sobre el tema de los jugadores lesionados, André Jardine compartió que Sebastián Cáceres está listo para regresar, mientras que Jonathan dos Santos tardaría una semana más en encontrar su mejor forma física.

“Cáceres está entrenando normal, va a estar disponible para la semana siguiente, Jonathan dos Santos falta muy muy poco, creo que tal vez una semana más para adaptarse a entrenamientos con balón y siguiendo alguna evolución que tiene que hacer aún” mencionó el técnico brasileño.

Jardine destaca el momento del América

Por último, André compartió que el equipo pasa por un buen momento en lo grupal y la mayoría de los jugadores en el tema personal: “Llegamos en un buen momento, la gran mayoría de los jugadores atravesando un buen momento, un buen nivel, algunos claro necesitan un poco más de ritmo de juego”.

