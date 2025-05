¡Se pierde la Final! Paulinho sufrió una lesión y no estará en la Ida para Toluca

Fuerte baja para los Diablos Rojos. Toluca ya se alista para disputar el partido de Ida de la Gran Final del Clausura 2025 ante América en el Estadio Ciudad de los Deportes, sin embargo, deberán jugar el encuentro sin uno de sus mejores jugadores.

Poco antes del inicio del partido, se reveló que Paulinho, campeón goleador del torneo, y máximo goleador de Toluca en las últimas dos campañas, no podrá disputar el juego en la Ciudad de México.

Hasta el momento no se ha revelado la razón por la cual el delantero portugués quedó fuera del encuentro, pues no sólo no será titular, sino que tampoco saldrá a la banca.

En el lugar de Paulinho, Antonio Mohamed ha decidido poner a Bruno Méndez, quien jugará por la banda izquierda en el lugar que Alexis Vega ha estado jugado, mientras que el capitán del equipo será el centro delantero de los Diablos Rojos.

Hay que recordar que, Paulinho salió de cambio en el partido de Semifinales de Vuelta ante Tigres al minuto 70, ya con el partido 1-0 a favor de los Diablos Rojos. sin embargo, durante los últimos días no se informó sobre una posible lesión del delantero.

Aún no se sabe si el goleador podrá disputar el partido de Vuelta en Toluca del próximo domingo, pero se espera que en las siguientes horas el cuadro escarlata de más información sobre la situación de su futbolista.

