Adolfo Ríos 'obligó' a Guillermo Ochoa a dejarse el cabello largo para ser portero de América

Adolfo Ríos contó una simpática anécdota cuando era portero titular de América en la que confesó el motivo por el cual se dejaron el pelo largo, incluido un joven Guillermo Ochoa que recién subía para entrenar con el grupo de arqueros del primer equipo.

Ríos compartió el motivo por el cual, los guardametas del cuadro de Coapa se volvieron a dejar el pelo largo cuando él era el titular, antes del debut de Ochoa.

“Conocimos a Memo cuando él venía de fuerzas básicas a entrenar con nosotros y esto con la autoridad y autorización de Néstor Rafael Verderi. Entonces cuando Memo trabajaba con nosotros, tenía el pelo cortito y nosotros en ese entonces estaba Christian Martínez, Beto Becerra, Hugo Pineda. Yo les dije, vamos a regresar a lo que era antes el portero del América, el cabello largo”.

Posteriormente, Adolfo reveló cómo fue la charla con Guillermo Ochoa para decirle que tendría que dejarse crecer el pelo.

"Le dije, ‘Memo, ven’, se acerca y me pregunta, ‘¿Qué pasó Adolfo?’ y le dije,’¿Tú quieres llegar a ser portero de América?’ y me dice, ‘por supuesto que sí’, entonces le dije, ‘Tienes que dejar crecerte el cabello’. ‘Es que... mi papá no me va a dejar’.”

A lo que respondió Ríos de manera épica y a modo de broma a un joven Guillermo Ochoa que seguía sin debutar en Primera División con América.

“‘Memo, acá tu papá soy yo’, le dije en plan de broma, pero que iba a hablar con su papá y entonces nos dijo que si se lo estábamos pidiendo arqueros que él admiraba, por supuesto que se lo va dejar crecer y de ahí es una identidad que ha tenido”.

