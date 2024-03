¡Alarmas en América! Julián Quiñones puede perderse la Ida ante New England por lesión

Este viernes las Águilas del América vencieron al Atlético de San Luis, en un duelo en donde el cuadro de Coapa saltó a la cancha sin Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas, quienes no vieron acción por estar lesionados.

En conferencia de prensa, André Jardine habló sobre el estado de sus lesionados de cara al encuentro entre el equipo azulcrema y el New England Revolutions, partido por la Ida de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Las lesiones de Zendejas y Fidalgo fueron muy pequeñas, fueron un descomforto muscular, no llegan a ser una lesión, los sacamos para no arriesgar ante lo que está por venir, vienen evolucionando bien y van a estar listo para enfrentar a New England”, confirmó el entrenador azulcrema.

De igual manera, Jardine habló sobre el estado físico de Julián Quiñones quien, dicho por su entrenador, preocupa aún más porque todavía siente dolor tras lesionarse con el Tricolor.

“Lo que preocupa un poquito más es Quiñones, este aún siente un poco de dolor pero está avanzando muy bien, vamos a ver si evoluciona a tiempo si no encontraremos la solución dentro del elenco que tenemos”, sentenció Jardine.

América jugará el próximo martes en Boston, Massachusetts, para enfrentar la ida de las Cuartos de Final de la Concachampions.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: LIONEL MESSI SIGUE EN DUDA PARA DUELO ANTE RAYADOS DE MONTERREY; NO JUGARÁ ANTE NEW YORK EN MLS