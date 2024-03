¡Alarmas en América! Álvaro Fidalgo se lesionó en el amistoso ante Cruz Azul

Calendario complicado tendrá América en las próximas semanas, con la serie de Cuartos de Final de la Concachampions ante New England Revolution y el cierre de al Fase Regular del Clausura 2024. Sin embargo, el panorama puede complicarse para los dirigidos por André Jardine.

Previo a la pausa por la Fecha FIFA, los azulcremas perdieron a Diego Valdés e Israel Reyes, ambos en el Clásico Nacional contra Chivas. A ellos se podría sumar la baja de Álvaro Fidalgo, que salió lesionado en el encuentro amistoso de este sábado ante Cruz Azul.

Las Águilas se enfrentaron a La Máquina en el Dignity Health Sports Park en una edición más del Clásico Joven. Y de la celebración pasaron a la preocupación, cuando el español salió del campo a la media hora de juego con molestias.

De momento, se ha reportado que se trata solo de una molestia muscular por sobrecarga y no sería una lesión de gravedad. Sin embargo, el club todavía no ha confirmado y podría ser una baja sensible para los dirigidos por Jardine.

Tras la pausa por la Fecha FIFA, América enfrentará a Atlético San Luis el viernes 29 de marzo en la Jornada 13 del certamen. Tras eso, viajará a Estados Unidos para el partido de Ida de los Cuartos de Final del torneo de la Concacaf.

