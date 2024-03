Jonathan Rodríguez revela porqué fue borrado del América: “Fue decisión del DT dejarme apartado”

Luego de semanas de rumores que ponían a Jonathan Rodríguez fuera del Club América, estos se hicieron realidad y en Coapa despidieron al ‘Cabecita’, que al mismo tiempo ya era anunciado como nuevo refuerzo del Portland Timbers y al dar sus primeras declaraciones como jugador de la MLS, el atacante charrúa dio detalles de como se dio su salida de Coapa.

Jonathan Rodríguez no juega un partido oficial desde el 24 de febrero, casi un mes sin actividad, pues en cuanto empezaron las negociaciones entre Portland y América, el extremo uruguayo no solo se quedó sin tener minutos, sino que ni siquiera formaba parte de las convocatorias y Rodríguez reveló por qué.

“Yo me siento muy bien, no paré ningún segundo desde que estaba en México. Sí me perdí un par de juegos, pero fue por decisión del técnico de dejarme apartado, pero obviamente yo estaba entrenando, tuve participación con el filial del equipo, hice pretemporada, estoy muy contento, feliz de estar y no veo la hora que me autoricen la visa para poder jugar”, declaró Jonathan Rodríguez.

Este tipo de decisiones de separar del grupo a jugadores que están en negociaciones con otro equipo no es algo raro en el estratega brasileño André Jardine, pues esta misma temporada actuó de la misma manera con Brian Rodríguez, quien se encontraba en platicas para marcharse al futbol europeo, pero al no concretarse la venta, volvió a integrarse con el resto de la plantilla.