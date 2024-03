Javier Aquino analiza retirarse del futbol con Tigres: "Tengo un gran amor por el club"

En una reveladora entrevista a Multimedios Deportes, Javier Aquino dejó patente su profundo arraigo al equipo Tigres, manifestando su deseo ferviente de culminar su carrera deportiva vistiendo los colores que tanto ha defendido a lo largo de su trayectoria.

Aquino, reconocido por su habilidad y entrega en el terreno de juego, expresó con claridad su sentimiento de pertenencia hacia el club, afirmando ser un "Tigre de corazón más". Esta declaración no solo resuena entre los aficionados del equipo, sino que también solidifica la conexión única que el jugador ha establecido con la institución.

“Soy un jugador que no nació en este club como futbolista, pero si me preguntas, hoy en día soy un tigre más y tengo un amor por el club increíble, es el equipo con el que me identifico, con el que he jugado más a nivel profesional y que me ha dado muchos títulos y alegrías", comentó el oaxaqueño.

"He disfrutado mis nueve años en el club, disputado Finales, disfrutado, llorado, ya lo demás se lo dejo a la gente": Javier Aquino.

Uno de los momentos más emotivos de la conversación fue cuando Aquino expresó su deseo de concluir su carrera profesional defendiendo los colores de Tigres. Este anhelo, cargado de nostalgia y gratitud, evidencia la estrecha relación que el jugador ha forjado con el club y su deseo de dejar un legado perdurable en la historia de la institución.

Javier Aquino ha disputado 364 partidos, marcado 30 goles y asistido para otros 53 desde que llegó a Tigres procedente del Rayo Vallecano de LaLiga.

