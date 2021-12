América: Afición azulcrema vuelve a arremeter en contra de Santiago Baños con campaña en redes

Santiago Baños, director deportivo de las Águilas, volvió a ser objetivo de críticas en las redes sociales por parte de una afición americanista que exige su salida del Nido.

En Twitter se volvió tendencia nuevamente el hashtag #FueraBaños con cientos de mensajes en contra del dirigente amarillo y su gestión que no tiene a gusto a los seguidores del América en relación a los fichajes que se han hecho los últimos torneos.

Frases como "Si Baños no se va al Azteca no se va" o "Con la afición no se juega" fueron difundidas desde distintas cuentas destinadas al América.

Esta no es la primera ocasión que algo así sucede para con Santiago, pues hace un par de meses la protesta llegó hasta el mismo Coapa, donde mantas con mensajes relacionados colgaban en la fachada del centro deportivo.

