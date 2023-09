Álvaro Fidalgo festejó el título de Tigres en el Clausura 2023. El mediocampista español reveló que la derrota de Chivas en la Final del torneo fue la única forma en la que pudo dejar atrás su expulsión en las Semifinales.

El volante del América volvió a recordar su expulsión ante el Rebaño Sagrado y aseguró que, de no ser por la roja, su equipo hubiera podido llegar a la Final. Fidalgo reconoció que su entrada sobre Fernando Beltrán le dio vida a su rival.

"Al final del día de Chivas tuve un error enorme. La sensación en el campo era que Chivas estaba muerto y era la realidad, antes de mi expulsión, por eso siento que fue tan determinante la expulsión.

"Es un error que puede tener cualquier jugador, se podía evitar, lo que pasa es que fui muy fuerte la pelota, pensé que llegaba, te juro que he visto el video en cámara lenta y el 'Nene' Beltrán mete la pierna hacia adentro y esos días, te juró llegar a casa, me derrumbaba, me duró un tiempo", comentó el español para TUDN.

Asimismo, el español aseguró que celebró el hecho de que el máximo rival del América no pudiera terminar levantando el título, sentenciando que la derrota de Chivas finalmente le dio la tranquilidad que necesitaba.

"Hasta que no ganó Tigres la Final ni dormí, no quería ver el partido, no quería ver futbol. Cuando veo que Guido mete el gol, mi novia me quería matar, eran las 7 de la mañana en España y yo estaba saltando, lo celebré, es la realidad", finalizó Fidalgo

