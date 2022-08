América: Cecilio Domínguez reveló los verdaderos motivos por los que abandonó el Nido

A tres años y siete meses de su salida del América, Cecilio Domínguez reveló cuales fueron las causas que lo orillaron a abandonar el Nido, y negó que el motivo haya sido por tener diferencias con el entonces técnico de las Águilas, Miguel Herrera, tal y como apuntaban algunos rumores en ese entonces.

“No, definitivamente, no. Se habló mucho de eso porque por ahí en los últimos partidos no jugaba, pero era por otras cosas, no pasaba porque yo tenía una pelea con el ‘Piojo’ Herrera, no era eso. Yo hablé con él y se llegó a un acuerdo nada más.

“Gracias a Dios salimos campeones, tuvimos una buena plantilla, estábamos muy contentos por lograr ese objetivo con el América, pero las cosas se dieron así y tuve que salir”, declaró en charla con RÉCORD.

Incluso, Cecilio dijo que su salida se dio en buenos términos tanto como con el entrenador como con la directiva. “Hablamos, no quiero dar muchos detalles, pero ahí conversamos un poquito por otros temas y se dio así, llegamos a un acuerdo y se dio", sentenció.

El paraguayo arribó al conjunto de Coapa en el Clausura 2017 y de inmediato cargó con la responsabilidad de portar la ‘10’, dejando buen sabor de boca, pero con el paso del tiempo su nivel fue a menos, algo que se acentuó con la llegada de Miguel Herrera al banquillo.

