América: Chucho Benítez y Miguel Herrera superaron "broncas" para ser Campeones en 2013

Christian Benítez marcó una era en su paso por el futbol mexicano. Fue Campeón con Santos en el Clausura 2008 y, después, con el América en el Clausura 2013 en aquella emotiva Final jugada contra Cruz Azul.

Sin embargo, el camino hacia esa corona fue muy tenso, pues el ecuatoriano no tenía la mejor relación su entrenador, Miguel Herrera. Así lo reveló José Antonio García, directivo que patrocinó a Benítez y trabajó en Atlante con el 'Piojo'.

"Herrera tenía broncas con Christian Benítez. Llegaba Benítez, que usaba mis zapatos Garcis, y me decía: 'tu amigo no me mete'. Le dije: 'Tranquilo, Christian'. Hicimos una comida, siendo presidente Ricardo Peláez y le dije: 'Miguel, tú vas a ser Campeón y tienes que aprender a manejar figuras y tú, Christian, si quieres irte del futbol mexicano, termina como goleador, termina bien'.

Finalmente tanto el jugador como el director técnico cumplieron con sus objetivos. América fue Campeón, Benítez se fue al futbol de Qatar y Herrera llegó a la Selección Mexicana meses más tarde. Sin embargo, el atacante ecuatoriano falleció en julio del mismo año.

