América acaparó la mayoría de las portadas de RÉCORD. Los azulcremas se han mantenido en un gran nivel y como siempre han sido los más mediáticos en la Liga MX.

Fernando Ortiz ha hecho un estupendo trabajo en la dirección técnica del conjunto de Coapa, pero de nada servirá si no logra conseguir la decimocuarta estrella.

Cruz Azul fue el segundo equipo al que se le dedicaron más portadas, seguido por Chivas y Pumas.

La Selección Mexicana también tuvo lugar protagónico en este diario, se le dio cobertura en los juegos amistosos, en los de la Liga de Naciones de la Concacaf y en los del Mundial de Qatar 2022, aunque los resultados no fueron los esperados.

Henry Martín fue uno de los deportistas que más veces apareció en la primera plana, gracias a sus buenas actuaciones con las Águilas y el Tricolor. La 'Bomba' atraviesa por el mejor momento de su carrera.

Santiago Giménez también apareció varias veces en la portada, luego de que dejó al Cruz Azul para irse al Feyenoord, en donde la está rompiendo.

En otros deportes, Sergio Pérez fue la gran figura, pues el piloto de Red Bull ganó cuatro Grandes Premios de la Fórmula 1, dos en la temporada 2022 (Mónaco y Singapur) y dos en lo que va de la campaña 2023 (Arabia Saudita y Azerbaiyán).

Sin duda alguna, una de las portadas más especiales fue la del 19 de diciembre de 2022, pues apareció Lionel Messi besando el trofeo de la FIFA, luego de que Argentina venció de forma bastante dramática a Francia en el Estadio Lusail.

ASÍ SE DISTRIBUYERON LAS PORTADAS

1 Adrián Aldrete

1 Alan Mozo

1 Alejandro Zendejas

1 Amaury Vergara

1 Andrés Lillini

1 Atlante

1 Brian Rodríguez

1 César Huerta

1 Diego Alonso

1 Emilio Lara

1 Enner Valencia

1 Erik Lira

1 Estadio Azteca

1 Federico Viñas

1 Fernando Hierro

1 Francisco Palencia

1 Gerardo Martino

1 Guillermo Almada

1 Hugo Castillo

1 In and Out

1 Israel Reyes

1 Jaime Lozano

1 Jared Borgetti

1 Javier Hernández

1 Jorge Ruvalcaba

1 Juan Escobar

1 Lebron James

1 Luis Hernández

1 Luis Malagón

1 Miguel Herrera

1 Miguel Layún

1 MLB

1 Néstor Araujo

1 Oscar Pérez

1 Pachuca

1 Pedro Aquino

1 Pelé

1 Raúl Gutiérrez

1 Raúl Jiménez

1 Ricardo Peláez

1 Richard Sánchez

1 Robert Lewandowski

1 Roberto Alvarado

1 Roger Federer

1 Sebastián Sosa

1 Tecatito Corona

1 Tigres

1 Tom Brady

1 Uriel Antuna

1 Víctor Guzmán

1 Barcelona

2 Alexis Vega

2 Champions League

2 Diego Lainez

2 Diego Valdez

2 Fernando Beltrán

2 Germán Berterame

2 Guillermo Ochoa

2 Gustavo del Prete

2 Jesús Corona

2 Jorge Sánchez

2 Juan Ignacio Dinenno

2 Lionel Messi

2 Mundial 2026

2 Orbelín Pineda

2 Oswaldo Sánchez

2 Rafael Puente Jr

2 Rodolfo Rotondi

2 Santiago Ormeño

2 Sebastián Jurado

2 Selección Mexicana Femenil

3 Alvaro Fidalgo

3 Canelo Álvarez

3 Chucky Lozano

3 Dani Alves

3 Diego Cocca

3 Eduardo Salvio

3 Fernando Ortiz

3 Liga MX Femenil

3 NFL

3 Qatar 2022

3 Veljko Paunovic

4 América Femenil

4 Antonio Mohamed

4 Atlas

4 Chivas Femenil

4 Cuauhtémoc Blanco

4 Francia

4 Jonathan Rodríguez

4 Selección Mexicana Beisbol

5 Argentina

5 Real Madrid

5 Ricardo Ferretti

8 Santiago Giménez

10 Liga MX

12 Henry Martín

13 Checo Pérez

16 Pumas

19 Chivas

20 Cruz Azul

34 Selección Mexicana

59 América

