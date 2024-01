América enfrentará a Tijuana con un equipo distinto al que fue campeón

Solo han pasado 26 días desde que América levantó la 14, sin embargo, para el debut en el Clausura 2024 será una plantilla completamente diferente, pues únicamemte Luis Ángel Malagón aparecerá en el cuadro titular en Tijuana.

Debido a que muchos de sus jugadores apenas reportaron de sus vacaciones en esta semana, André Jardine se vio en la necesidad de armar un once alternativo plagado de jóvenes y totalmemte diferente al que alzó el campeonato hace 3 semanas contra Tigres.

Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, Luis Fuentes, Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos, Alejandro Zendejas, Julián Quiñones, Diego Valdés, Henry Martín y Miguel Layún, que se retiró, no fueron considerados por el entrenador brasileño para el choque en la frontera.

Y en su lugar le dará oportunidad a los suplentes Israel Reyes y Kevin Álvarez; a canteranos del club como: Ramón Juárez, Santiago Naveda y Román Martínez; así como a los dos refuerzos que llegaron en este mercado a la institución, Cristian Calderón e Ilian Hernández.

No obstante, ese no es pretexto o justificación para volver con un resultado negativo y el propio Ramón Juárez es consciente que a la afición no le interesa saber quienes viajaron, ellos exigen el triunfo por tratarse de América.

“Creo que la responsabilidad es máxima. Sabemos que a la afición de América no le interesa la situación en la que vayamos, lo que importa son los resultados. Sabemos de la exigencia de este partido. Tenemos que ir a sacar un gran resultado pese a las ausencias. Se ha conformado un buen grupo para viajar a Tijuana. A la afición tan exigente no le interesa quienes van y quienes se quedan sino sacar un buen resultado", afirmó el defensa central.

