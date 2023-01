América: Federico Viñas, en la órbita de Pachuca tras la salida de Nico Ibáñez

El Campeón de la Liga MX, Pachuca, puso sus ojos en el delantero uruguayo Federico Viñas, de América, ante la salida de Nicolás Ibáñez, el artillero que ayudó a los Tuzos a coronarse y que ahora militará en Tigres UANL a cambio de 11 millones de dólares.

RÉCORD pudo saber que Pachuca le propuso un préstamo a lás Águilas por el atacante charrúa, pero en Coapa lo que quieren es vender al '24', o bien, que ambos equipos realicen un intercambio de futbolistas.

Viñas ya no es titular en América desde hace varios torneos, y su cuota goleadora fue cayendo dramáticamente. Es por ello que en Coapa no ven mal desprenderse del uruguayo, pero no definitivamente no a préstamo.

El exjugador de Juventud de las Piedras suma 16 goles con las Águilas en Liga y Liguilla, pero sus minutos en la cancha han ido disminuyendo desde hace cuatro certámenes, ya que en el Guardianes 2020 fue el último en el que superó los mil minutos jugados.

