América firma como nuevo preparador físico a Marcos Seixas procedente de Fluminense

Marcos Seixas. América tiene una nueva incorporación para este torneo Clausura 2025. En esta ocasión no se trata de un futbolista, sino de un elemento que llega a sumar al cuerpo técnico de André Jardine.

Marcos Seixas, nuevo preparador físico de América | X: @FluminenseFC

Se trata de Marcos Seixas, preparador físico que se une al equipo de Jardine, siendo un elemento de renombre en Brasil, pues ha sido clave con el Fluminense, pues con su ayuda lograron conseguir una buena cantidad de títulos y evitar muchas lesiones.

Marco Seixas se despide de Fluminense en redes sociales

“Después de casi 7 años, mi segunda gira con Fluminense FC ha llegado a su fin. Me gustaría dar las gracias a todos los atletas, personal, dirección y fans que contribuyeron de alguna manera y me ayudaron durante este período. Fluminense es un club muy especial para mí. Me entrenó como profesional y como ser humano… Logramos establecer procesos, armar protocolos de trabajo, organizar departamentos y, lo más importante, cosechar resultados. Dejando el club orgulloso de haber formado parte de la campaña de 2 Guanabaras Tacas, 1 Copa del Río, 2 Títulos Cariocas, 1 Libertadores y 1 Recopa, además del Oro Olímpico de Tokio”.

Marco Seixas en su etapa con Fluminense | X: @FluminenseFC

¿Por qué llega Marco Seixas al América?

Seixas es un hombre de toda la confianza para André Jardine y Paulo Víctor, con quienes ya ha trabajado en el pasado. Es más, fue clave en el proceso de la medalla de oro para Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En la temporada 2022-2023, mantuvo al Fluminense en un mínimo de lesiones, pues aportó un sistema de trabajo estructurado, con diferentes protocolos y tipos de entrenamientos, para así ayudar a que los futbolistas pudieran aguantar diferentes cargas de trabajo.

André Jardine lo une a su cuerpo técnico en un año donde la carga de trabajo será especial, pues además de los dos torneos de liga, América estará compitiendo en Champions Cup, Leagues Cup, entre otros eventos y es por eso que era un punto clave para el técnico.

Marco Seixas ganó oro olímpico junto a Jardine | X: @FluminenseFC

Las lesiones en el América han sido la constante en la etapa de Jardine, sumando más de 60 lesiones en el poco más de año y medio que lleva en el club, por lo que Seixas será una pieza clave para los de Coapa, buscando proyectar nuevos trabajos y filosofías dentro de la institución.

En RÉCORD pudimos saber que ya está en la Ciudad de México y que estuvo presente en el partido del América ante Necaxa, donde las Águilas perdieron. En dicho encuentro estuvo en uno de los palcos del club, junto a Carlos Eduardo “Dudu” Bressane, quien también forma parte del cuerpo técnico.

Es más, Marcos es un especialista en la preparación física y una de sus actividades extra cancha, es dar cursos sobre estos temas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CÉSAR ARTURO RAMOS PALAZUELOS DESIGNADO PARA PITAR EL AMÉRICA VS LEÓN DE LA JORNADA 9