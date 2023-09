América homenajeará a Christian 'Chucho' Benítez en el Clásico Capitalino vs Pumas

La afición azulcrema no olvida a Christian Benítez y tienen la intención de realizar un pequeño homenaje para el ‘Chucho’ en el duelo ante Pumas. Recordar que el club universitario era una de las víctimas favoritas de Benítez.

El plan de la afición consiste en levantar una imagen al minuto 11 con el dorsal del ecuatoriano para recordar su legado con el América. “Al minuto 11 levanta esta imagen para homenajear a nuestro ídolo”, se lee en la imagen que circula a las afueras del Azteca.

Recordar que este año se cumplen 10 años de la pérdida del tricampeón de goleo de la liga MX y que de acuerdo con alguno de los organizadores este es uno de los partidos en los que merece este homenaje.

Sin embargo, uno de los integrantes del 'Ritual de Kaoz' comentó que no está de acuerdo, pues un jugador de este calibre merece un homenaje de mayor jerarquía.

"No estoy de acuerdo, no sé quién lo organiza, pero Chucho no merece un homenaje así, él nos dio un campeonato y merece mínimo un tifo o una camiseta como la que lanzamos ante Chivas", comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PORTERO DE WAALWIJK QUEDA NOQUEADO TRAS RECIBIR BRUTAL GOLPE EN LA CABEZA EN DUELO ANTE AJAX