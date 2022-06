América: Jürgen Damm se incorporó a la pretemporada de las Águilas

Le quieren esconder las alas que se empiezan a asomar. La posible contratación de Jürgen Damm en América dio el siguiente paso, el atacante ya se incorporó a la pretemporada del equipo en Playa del Carmen y ahora dependerá de él y de su esfuerzo para quedarse en la institución.

Por ahora el volante mexicano no tiene contrato con las Águilas, razón por la cual existe el hermetismo de cuidar la imagen del jugador vistiendo los colores del equipo, y es que al estar únicamente a prueba en el Nido azulcrema la directiva prefiere no mostrar ninguna imagen que lo vincule al club hasta que no se haga oficial su incorporación.

Jürgen arribó a la península del país durante la mañana de ayer, y de inmediato se trasladó al hotel de concentración para ponerse a las órdenes de Fernando Ortiz, quien tendrá la decisión final sobre su destino.

Uno de los temas que más interesaban en Coapa era conocer el estado físico del futbolista, no obstante, tras las pruebas médicas y físicas que arrojaron saldo positivo lo único que hace falta es ver como se desarrolla futbolísticamente bajo la mando del Tano.

En caso de que Damm logre quedarse en el club, firmará un contrato por 6 meses, con la posibilidad de extenderlo a un año con base en resultados.

En caso de que se confirme la llegada del atacante nacional no se trataría de un fichaje repentino, a Jürgen lo están siguiendo desde hace un par de temporadas, sin embargo, no se pudo dar debido a que todavía estaba vinculado con el Atlanta United.

