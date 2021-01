América: Llegada de Pedro Aquino provoca sobrecupo de extranjeros en Coapa

Pedro Aquino ya es jugador del América. Así lo confirmó el conjunto de Coapa a través de sus redes sociales. El mediocampista peruano firmó por tres años con las Águilas y se espera que reporte a la brevedad en las instalaciones del club.

La llegada de Aquino, genera sobrecupo de extranjeros en el nido, ya que él, se convirtió en el décimo segundo jugador no formado en México en la plantilla de las Águilas, y para poder ser inscrito en la plantilla, el club tendrá que deshacerse de alguno de estos elementos, ya que la Liga MX solo permite a cada club registrar 11 jugadores de otras nacionalidades.

Los extranjeros con los que cuenta el América además del mediocampista inca, son: Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Sebastián Cáceres, Richard Sánchez, Nicolas Benedetti, Leonardo Suárez, Sergio Díaz, Federico Viñas, Nicolás Castillo, Andrés Ibargüen y Roger Martínez. Estos dos últimos, son los principales candidatos a abandonar la institución, aunque en caso de no encontrarles acomodo en otro equipo, uno de ellos sería el sacrificado y no será registrado para el Guard1anes 2021.

Aunque las directivas de América y León finiquitaron las negociaciones por Aquino desde el miércoles, éste no había plasmado su firma en el contrato que lo vincula con los azulcremas, debido a que Rubén González, quien fungió como ‘moneda de cambio’ en el convenio, no había llegado a un acuerdo económico con la Fiera; sin embargo, todo se cerró ayer, por lo que ambos jugadores podrán reportar con sus nuevos clubes, e incluso, RÉCORD pudo saber, que el Oso ya no se presentará a la práctica de hoy en Coapa, la cuál será dirigida por primera vez por Santiago Solari.

