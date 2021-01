América: Osvaldo Martínez reveló que un desacuerdo con La Volpe originó su salida de Coapa

Osvaldo Martínez, aseguró que desconoce las razones por las que se dio su salida del conjunto azulcrema, en donde dijo se sentía feliz. Luego de haberse coronado campeón del futbol mexicano en dos ocasiones con el América , el centrocampistaaseguró que desconoce las razones por las que se dio su salida del conjunto azulcrema, en donde dijo se sentía feliz.

“Las razones por las que salí del América ni yo mismo las tengo claras. Mis mejores momentos en el América los disfruté demasiado, estaba feliz. Ricardo la Volpe era el entrenador y me hacia jugar en una posición en la que le dije que no me gustaba jugar porque no le iba a rendir, fue la razón por la que opté salir del América”, declaró para FOX Sports.

Además, ‘Osvaldito’ consideró que probablemente en la actualidad los extranjeros no rinden como deberían en la escuadra de Coapa debido a que no tienen claro a qué equipo pertenecen o no asumen el compromiso necesario tanto la afición como con el club, que dijo debe competir para ganar.

“Estaba en el Atlante en el 2011 y cuando me dijeron del interés del América no dormí esa noche porque no lo podía creer, uno siempre sueña en jugar en un equipo grande como el América, a veces no saben donde están ubicados o el compromiso que tienen con su afición y que tienen que ganar todo, en el América cada torneo que juegan lo tienen que ganar”, apuntó.

