América: Solari, satisfecho con lo que han mostrado sus refuerzos

La crítica en contra de la directiva del América por la falta de refuerzos fue constante hace algunas semanas, sin embargo, la planeación de la plantilla obedece a las peticiones de Santiago Solari, quien después de la Pretemporada y el Tour Águila se siente satisfecho con los resultados obtenidos y sobre todo con el desempeño que tuvieron sus tres fichajes.

RÉCORD pudo saber que las piezas que llegaron a armar el rompecabezas azulcrema funcionaron como lo esperaban, Fernando Madrigal, Salvador Reyes y Miguel Layún arribaron al Nido para incrementar la intensiad de la comptencia interna en posiciones donde el Cuerpo Técnico creía que era necesario meter presión.

La adaptación de los 3 elementos está siendo tal y como lo deseaban, no solo dentro de la cancha, sino fuera de ella donde la unión y armonía es perceptible, confirman fuentes cercanas al club. Inlcusive, se sabe que Madrigal y Layún se han hecho muy cercanos sin importar que se acaban de conocer.

“Ya me están molestando mucho porque dicen que Layún para todos lados, mi novia me dice que te veo más a ti que a ella. Mi novia me dice que todo el rato estoy contigo, mis amigos me molestan dicen que ya me separe un ratito de ti y apenas llevamos un mes de conocernos”, le comentó Madrigal al propio Layún en un video en las Redes Sociales del club.

Por su cuenta, Reyes ha sido una pieza que le gusta mucho a Solari considerando que el expoblano le puede funcionar como lateral izquierdo, y en caso de se requerido como un elemento a la ofensiva, no tienen ningún problema en adelantarlo como volante ya que el futbolista de 23 años no desconoce jugar cerca del área rival, y lo confirmó con la anotación que marcó ante Tigres en el cierre de los partidos de preparación.

MIGUEL LAYÚN

Su regreso a Coapa fue visto como la incorporación más importante, Layún llegó para ser comptencia directa de Jorge Sánchez por la lateral derecha, aunque se sabe que no tendría problema en jugar a perfil cambiado si fuera necesario.

SALVADOR REYES

El lateral izquierdo natural servirá también como un elemento de ofensiva, por ello, no tendría problema en compartir la cancha con Luis Fuentes jugando más adelantado.

FERNANDO MADRIGAL

Tendrá bastante competencia en el mediocampo considerando que el triángulo conformado por Pedro Aquino, Álvaro Fidalgo y Richard Sánchez son inamovibles, sin embargo, Madrigal dejó un grato sabor de boca al Cuerpo Técnico en el Tour Águila.

