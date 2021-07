América: Óscar Jiménez confesó que ha pensado en tirar la toalla tras inactividad

Óscar Jiménez, guardameta del América, reveló que ha vivido momentos complicados en Coapa como suplente de Guillermo Ochoa, incluso confesó que en varios momentos ha querido tirar la toalla por su poca regularidad en el nido.

"Si es normal han llegado momentos en los que quieres tirar la toalla pero así son los retos tienen que ser complicados tienes que tener paciencia mi esposa me ayuda muchísimo y al final hago lo que más amo entonces nunca he bajado eso cada entrenamiento trato de darlo todo porque este club lo merece aquí están los mejores de México los mejores de cualquier equipo están aquí entonces la competencia interna es difícil y estoy preparado", dijo Jiménez para TUDN.

El arquero azulcrema afirmó que para él las comparaciones con Memo Ochoa no sirven, pues únicamente está enfocado en seguir aprendiendo y prepararse para dar lo mejor y pelear por la titularidad de las Águilas.

"Pues no ha sido difícil la verdad es que las comparaciones para mí no sirven de mucho cada quien tiene su estilo cada quien tiene sus cosas buenas y malas yo me enfoco mas en lo que tengo que mejorar que es muchísimo yo así lo veo cada día se aprende algo nuevo y sobretodo aprovecha de los compañeros con los que estás muchos están en selección así es que trato de aprender cada día y me siento preparado creo que ya he llegado a una madurez donde el portero necesita estoy listo para este reto".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: SEBASTIÁN CÁCERES INTERESA A LEICESTER CITY; AÚN NO HAY UNA OFERTA