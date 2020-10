América: "Te vas a ir a la ch... si la vuelves a cag...", dijo el Piojo a Layún en estancia con las Águilas

Miguel Layún, jugador de Rayados de Monterrey recordó su paso con el América y reveló que, cuando vivió su peor etapa en el club, Miguel Herrera, técnico de las Águilas lo encaró y amenazó con correrlo del equipo debido a sus constantes fallas.

"En el medio tiempo llegamos al vestidor, Miguel viene y se me deja ir, se empieza a desahogar conmigo. ‘Estoy hasta la madre que la gente me diga que es tu culpa, que qué hago metiéndote. Ya estoy hasta la madre de cargar con eso. Te vas a ir a la chingada si la vuelves a cagar.

"Sentí que me habían encendido un boiler en el estómago, me le quedaba viendo con cara de 'chinga a tu madre', y Miguel me decía: 'a mí ni me veas cabrón'", contó en entrevista con Yordi Rosado.

Layún llegó al conjunto de Coapa en el torneo Bicentenario 2010; sin embargo, su desempeño no era del agrado de los seguidores americanistas, quienes en las redes sociales reventaban al jugador, haciendo viral el #TodoEsCulpaDeLayún, aunque dichas críticas y burlas, fueron las que motivaron al jugador quien con la llegada del Piojo al banquillo azulcrema, mostró su mejor versión, llegando a convertirse en un jugador muy querido, pues gracias a que el cobro el penal decisivo en la Final de Clausura 2013, el América logró su estrella número once.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: MIGUEL HERRERA ESPERA RECUPERAR VARIAS PIEZAS EN EL PARÓN POR FECHA FIFA