América ya es el equipo de la década, afirma Juan Pablo Fernández

Equipo de época. El Club América marcó un hecho sin precedentes en la historia del futbol mexicano el pasado mes de diciembre al consagrarse como el primer y único equipo del futbol mexicano en ganar un Tricampeonato en la era de los torneos cortos y esto ha provocado que inclusive los ‘antis’ reconozcan y elogien el gran trabajo hecho por las Águilas.

América busca el tetracampeonato en Liga MX | IMAGO7

Durante la emisión del podcast ‘Más allá del juego’, Juan Pablo Fernández, hijo de 'Joserra', el más grande antiamericanista, declaró que el Club América ya es el equipo de la década por ser el Tricampeón e inclusive puso en duda si es que esto de tres títulos al hilo se podrá volver a ver en la Liga MX.

“El América ya va a ser el equipo de esta década, no habrá otro tricampeón, es más, no creo que veamos otro tricampeón en el futbol mexicano. Imagínate lo que tardamos en ver un bicampeón, Pumas y luego León y luego hasta el Atlas, ahora un tricampeón lo difícil que es, no no…”, declaró Juan Pablo Fernández.

José Ramón Fernández ‘huiría’ de México si América es tetracampeón

En la misma charla y en claro tono de broma, Juan Pablo Fernández no ocultó su dese que América deje de ganar títulos de Liga MX e inclusive exageró entre risas que en caso de que las Águilas sean tetracampeonas del futbol mexicano, él y su papá, José Ramón Fernández, tendría que ‘abandonar’ el país.

“Imagínate si es tetracampeón, no mames, me tengo que ir del país y mi jefe (José Ramón Fernández) más”, bromeó.

Juan Pablo y José Ramón Fernández | X: @JuanPabloFdz

