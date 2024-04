André Jardine analiza hacer movimientos en su 11 titular ante Pumas

Analizan guardar algunas piezas en el Clásico Capitalino. Con la clasificación asegurada a la Liguilla y con la Semifinal de Concacaf el próximo martes, América está valorando la posibilidad de no jugar con su cuadro estelar ante Pumas el fin de semana.

RÉCORD pudo saber que el cuerpo técnico que encabeza André Jardine estaría priorizando su boleto a la final de la Champions Cup y tomando en cuenta que solamente tendrá 3 días de descanso después del Clásico Capitalino la idea es darle descanso a algunos jugadores que han tenido mayor desgaste para poder evitar una lesión.

De entrada quienes no serán contemplados para el duelo ante los universitarios son los lesionados Ilian Hernández e Igor Lichnovsky, quien no tiene ninguna lesión de consideración, ya que solo se trata de una sobrecarga muscular, pero no tomarán el riesgo de que caiga en algo peor y la idea es que no tenga actividad.

Lo que es un hecho es que las Águilas quieren seguir con su racha positiva para mantenerse en lo más alto de a tabla y aunque no salga con el cuadro estelar la realidad es que la directiva azulcrema armó una plantilla muy completa con hasta tres jugadores de calidad por posición, razón por la cual el estratega americanista ha tenido la facilidad de hacer varias rotaciones.

Hasta ahora entre Liga y Concacaf, Jardine le ha dado juego a todos sus jugadores inscritos en el Primer Equipo incluidos los dos porteros, pues Óscar Jiménez paró en la victoria a Tigres en el Volcán, a todos los extranjeros, canteranos con un debut realizado en el caso de Dagoberto Espinoza, además de los consolidados en Primera División.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉ JARDINE APUNTA A EMULAR A JORGE VIEIRA CON EL POSIBLE BICAMPEONATO DEL AMÉRICA