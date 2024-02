André Jardine considera que el partido contra Real Estelí no será "nada fácil"

No imaginan un partido fácil. Previo al duelo qué tendrán ante el Real Estelí de Nicaragua, el director técnico del América, André Jardine dejó claro que no esperan un partido fácil en su debut en esta Concacaf Champions League 2024.

"Es un equipo (Real Estelí) que aquí en la liga tiene un predominio muy grande, que normalmente se impone a sus rivales sobre todo en partidos en casa. Me imagino un partido de un nivel de competitividad muy alto, es un equipo bastante intenso, bastante competitivo, no imagino un partido fácil, para mí mañana es un partido en el que hay que entrar con la mentalidad muy fuerte, con nivel de competición muy alto, si no te matan por ahí", puntualizó el estratega brasileño.

Respecto a lo que han podido estudiar del rival nicaragüense, Jardine señaló que ayer comenzaron a verlo, aunque su cuerpo técnico ya lleva preparando este partido desde semanas antes.

"Tenemos un cuerpo técnico muy competente, muy atento y siempre están ya con bastante anticipación. Analizando a los rivales, ellos me entregan un material con las formas muy listas, entonces me parece un rival muy intenso que siempre busca proponer el juego independiente donde juega".

Por su parte, Jonathan dos Santos comentó que hoy en día no existen los equipos favoritos en el futbol: "Hoy en día en el futbol nunca hay favoritos, ya no hay favoritos, yo creo que hoy en día el futbol ha crecido bastante, obviamente estamos jugando en su campo en diferentes circunstancias y yo creo que en este tipo de eliminatorias siempre está un cincuenta cincuenta".

"Como he dicho antes, sabemos que es un gran equipo (el Real Estelí), que van a dar la vida por este partido, como nosotros también y bueno como te digo aquí hay que ir paso a paso", agregó el mexicano respecto a lo que esperan del partido de ida este martes en esta Concacaf Champions League 2024.

