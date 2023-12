André Jardine recordó que tomó a un América abatido por la eliminación ante Chivas

A su llegada al club los encontró decaídos por la eliminación ante Chivas. André Jardine recordó que cuando llegó a América lo primero que trabajó fue el tema emocional para hacerles saber la calidad de jugadores que son y pudieran recuperar la confianza.

"Los encontré abatidos, queriendo reaccionar por lo del torneo anterior, vi a un grupo que buscaba liderazgo, un camino a seguir y al mismo tiempo un grupo que tenía una gran confianza, sabiendo que tenían potencial y nuestro papel fue recordarles que tan buenos son y que estábamos para arreglar los detalles que les faltaron", reveló en entrevista con TUDN.

Por su cuenta, Santiago Baños, presidente deportivo del club, destacó que el título del domingo fue la culminación de varios años haciendo las cosas bien.

"Obviamente que la base la tenemos y ahí están los resultados, somos el único equipo que ha clasificado de manera directa a la Liguilla desde que se puso el repechaje, tenemos un par de superlideratos, estamos arriba en los puntos del cociente, el domingo fue la culminación de todo lo que venimos haciendo y tenemos una base muy clara de lo que queremos hacer y afortunadamente ya pusimos la cereza en el pastel", afirmó.

A su vez el presidente operativo, Héctor González Iñárritu aseguró que el trabajo y proyecto de Baños tiene mucha claridad y sabe bien hacia dónde está dirigido.

"Yo creo que Santiago (Baños) tiene el proyecto muy claro, no me canso de repetir que el América tiene un presidente deportivo que jugó, que fue entrenador, estuvo 14 años de auziliar, tiene Copas de Oro, Mundiales, campeonatos en América; no quiere tener el puesto de André (Jardine), la experiencia de Santiago es básica y el proyecto se ha ido reestructurando poco a poco con mucha claridad", afirmó el directivo.

