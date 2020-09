Antonio López tras ser considerado por Guatemala: 'Si le anoto al Tri, lo voy a gritar'

Jesús López, volante ofensivo del América seleccionable por el representativo de Guatemala, se dijo deseoso de llegar a marcar con su combinado nacional a México, y de conseguirlo, no tendrá ningún problema en gritar el gol.

“Voy a dar lo máximo por Guatemala y si llego a meter gol, lo voy a gritar con todo. Crecí y viví toda mi vida en México, obviamente amo a mi país, pero voy a estar con Guatemala y lo voy a dar todo y si metemos gol, los voy a gritar”, indicó el joven de 23 años en entrevista con Tigo Sports.

“Siento mucho orgullo y responsabilidad por jugar con Guatemala porque sé que no se ha ido a un Mundial, así que esa será nuestra meta", apuntó.

Pese a su corta edad, López cuenta ya con tres campeonatos de primera categoría en sus espaldas: Una Liga MX, Copa MX y Campeón de Campeones, por lo que no tuvo inconveniente en pedir el cargar la responsabilidad de portar el '10' en el combinado celeste.

“Ya me dijeron algunos números que están libres y me indicaron que el 10 nadie lo tenía y dije que si nadie lo tiene, yo lo quiero. Para empezar me gusta mucho y siento que me puede llenar con más responsabilidad en la cancha”, sentenció.