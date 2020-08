América: Alfredo Tena concluye exitosa gestión en Fuerzas Básicas

Este lunes finaliza la gestión del ‘Capitán Furia’ con el América. El contrato de Alfredo Tena culmina hoy y no se renovará, mientras el histórico americanista deja una camada de jugadores interesantes, donde destaca que la mayoría pertenece a Primera División. El exfutbolista ya se despidió en el Nido y aunque su contrato indica que todavía hasta hoy pertenece a la institución, difícilmente se le verá en el Nido en el transcurso del día.

Inexplicablemente la continuidad de Tena como Director de Fuerzas Básicas no podrá ser, una fuente informó a RÉCORD que la relación con la presidencia del club no es la mejor y en común acuerdo ambas partes decidieron no extender su contrato más.

Fue en los últimos días de mayo de 2017 cuando el ‘Capi’ asumió el puesto como directivo de las inferiores, y desde su llegada se notó un cambio positivo, su jerarquía, experiencia, y sobre todo conocer las entrañas de la institución, le permitieron imponer un estilo que logró frutos tangibles con debuts y descubrimiento de algunos talentos que no estaban siendo aprovechados.

En la parte económica ayudó al club de manera indirecta, pues durante estos años se terminaron de desarrollar los procesos de Diego Lainez y Edson Álvarez, futbolistas que acababan de debutar poco antes de su llegada, pero que con su experiencia lograron mantenerlos con los pies sobre la tierra, y aunado a las oportunidades que se les dieron en el Primer Equipo, ambos fueron vendidos a clubes europeos.

DEBUTS EN LA ERA ALFREDO TENA

Apertura 2017

Aldo Cruz (Defensa) - Xolos

Enrique Cedillo (Defensa) - Irapuato

Ricardo Marín (Delantero) - Mazatlán F.C.

Clausura 2018

Alejandro Díaz (Delantero) - Pacific FC (Liga Canadiense)

Apertura 2018

José Juan Guillen (Medio) - Zacatepec

Antonio López (Medio) - América

Clausura 2019

Sebastián Córdova (Medio) - América

José Hernández (Medio) - Cancún FC

Iván Moreno (Medio) - Mazatlán FC

Fernando González (Delantero) - Switchbacks FC (USL Estados Unidos)

Apertura 2019

Ramón Juárez (Defensa) - América

Israel García (Medio) Zacatepec

Paolo Ríos (Medio) - América

José Ángel López (Delantero) - FC Juárez

Clausura 2020

Haret Ortega (Defensa) - Toluca

Román Martínez (Delantero) - América

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ARTURO VIDAL: 'AMÉRICA ME GUSTA DESDE NIÑO'.