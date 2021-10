Bala Salinas: 'El América campeón de 2005 daba miedo'

Uno de los equipos que más ha marcado al americanismo fue aquel que ganó el título de 2005, donde lograron hilar una racha de 32 partidos sin derrota coronándolo con el campeonato del Torneo Clausura de ese año, en ese equipo el dueño de la lateral por izquierda era Raúl 'Bala' Salinas, quien aseguró que ese equipo ha sido de los mejores que ha tenido el club.

“A mi me tocó un equipazo en el 2005, en los partidos yo levantaba la cabeza y enfrente tenía al mejor jugador de todos los tiempos como Cuauhtémoc Blanco, un verdadero líder dentro y fuera de la cancha que en todo momento te respaldaba, tenía a Piojo López con Kléber Boas, teníamos la mejor ofensiva de toda la Liga”, confirmó en entrevista con RÉCORD.

“En la contención teníamos a Pavel Pardo con Germán Villa y la defensa era la misma que había quedado Campeón en 2002 con el Cuervo Rojas, el Gringo Castro, Duilio Davino y yo respaldados en la portería con Memo Ochoa, imagínate ese cuadro, lleno de experiencia y juventud, daba miedo”, agregó.

El 'Bala' destacó que la dirección de Mario Carrillo fue clave en el armado del equipo y en la mezcla de la experiencia y juventud del cuadro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: JORDAN CARRILLO ANOTÓ UN GOLAZO 'A LO MESSI' CON EL TRI SUB 20

“Mario Carrillo fue uno de los mejores entrenadores que he tenido, era la guía ideal, todo se combinaba y teníamos todo para poder hacer historia, jugué en uno de los equipos más espectaculares que hubo en la historia del Club. En América si no quedas Campeón es un fracaso, los segundos lugares no existen ahí, la presión que existe no la hay en ningún otro club”, apuntó Salinas.