Baños: “No hemos recibido ni tenemos información del Mundial de Clubes”

Santiago Baños habló en conferencia de prensa sobre el tema del Mundial de Clubes y si será el América el equipo que se quede con el lugar que dejó León por la multipropiedad.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

América l CRÉDITO:IMAGO7

El presidente de las Águilas aseguró que ellos no han recibido ninguna información por parte de FIFA y que todos son temas de especulación, al menos de aquí a que se resuelva el asunto en el TAS.

“No hemos ni recibido, ni tenemos información al respecto. Ahora se habla del tema del ranking, hace una semana era el tema del partido ante LAFC. La verdad es que nosotros nos hemos mantenido al margen, desde antes que se diera la información de FIFA”.

Club América l CRÉDITO:IMAGO7

Sobre la solución y de quién dependerá tomar la decisión final, Baños comentó que no es un tema que pase por la FIFA, pues ellos ya dieron la postura con los tiempos que se van marcando:

NO DEPENDE DE FIFA

“Ya ni siquiera depende de FIFA. FIFA ya dio su posición, está clara que está sancionando a un equipo que está violando el reglamento de la multipropiedad, ahora es el tema del TAS” compartió.

MULTIPROPIEDAD ESTÁ MAL

Otro de los temas a los que se refirió Santiago Baños fue el de la multipropiedad, asegurando que esto debe erradicarse y que solo en México se vive una situación como esta:

“Lo que está mal está mal, no hay que darle tantas vueltas, no lo digo solo por un grupo, la multipropiedad no está bien y se tiene que erradicar del futbol mexicano. Según yo en México es el único lugar donde un mismo grupo tiene diferentes equipos” sentenció Santiago Baños.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS HERMOSILLO REVELA OTRO CASO DE CORRUPCIÓN EN EL FUTBOL MEXICANO