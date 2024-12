Carlos Reinoso sobre André Jardine: Si América es tricampeón, será el mejor técnico en su historia”

El América se encuentra en una Final de Liga MX por tercera vez de manera consecutiva en busca del soñado tricampeonato de la mano de André Jardine.

Las Águilas se impusieron al Cruz Azul en una dramática Semifinal para avanzar y catapultar una nueva Final contra los Rayados de Monterrey después de cinco años.

Reinoso habló lo que para muchos fue cuestionado como ‘polémico’: “Para mí fue penal. En un momento de distracción de la gente de Cruz Azul celebrando el gol, van dos a una pelota, Aguirre gana y Rotondi se equivoca otra vez, es un claro penal”, destacó en Claro Sports en W Radio

“Yo creo que Cruz Azul no pierde ayer, Cruz Azul pierde en el primer juego, que no supo ir a buscar la Liguilla. La Liguilla se gana, no importa jugar bien o mal”, recalcó el exjugador del América.

Esto es lo que dijo sobre la gestión de André Jardine: “Ayer Jardine en los cambios que hace nos demuestra a todos que es un gran técnico, por eso ha sido bicampeón, porque inicia Jonathan que para mí es el que acomoda a la defensa..”

“América gana y gana muy bien. Fue un gran partido. Indudablemente si estos chicos son tricampeones van a pasar a la historia con el señor Jardine por delante”, agregó.

