¿Con plantilla completa? América apunta a contar con todos sus jugadores

La salida de Julián Quiñones en la Ida de los Cuartos de Final encendió las alarmas en Coapa debido a que pensaron que de trataría de una lesión de consideración, sin embargo, por fortuna para el americanismo el delantero está en perfectas condiciones para jugar la Vuelta.

“Julián (Quiñones) está bien, fue un calambre, no creo que preocupe para la secuencia”, confirmó André Jardine en conferencia de prensa.

Quien también está evolucionando de la mejor manera es Brian Rodríguez, inclusive, el uruguayo podría regresar para una instancia más adelante de esta Liguilla.

“Viene evolucionando bien. No fue una lesión simple, todos lo saben, peor por suerte no rompió ningún ligamento y no fue muy grave, pasó muy cerca de ser una de las que te paran un año. Ya corre, aún no trabaja con balón, pero lo vero con trabajos físicos, carreras. Nos da a sensación de que falta poco, subió fuerza en la pierna; él es muy fuerte, está muy dedicado. Vivimos en el mismo sitio y en las noches salgo con mi perro a caminar y yo lo vi trabajando en la alberca", reveló el brasileño.

"Está con muchas ganas de conseguir llegar a tiempo. Cuando el jugador tiene esas ganas siento que será posible que, si llegamos a la Final, tendríamos chance de tenerlo. Es un chavo de oro que merece estar con nosotros este torneo”, sentenció André Jardine.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGUILLA APERTURA 2023: ¿QUÉ ÁRBITROS PITARÁN LA VUELTA EN EL AMÉRICA VS LEÓN Y PUMAS VS CHIVAS?