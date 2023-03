Cuauhtémoc Blanco envía mensaje a Henry Martin: "Yo te voy a defender"

Henry Martín puede seguir festejando a la 'Cuauhtémoc Blanco' y aunque reciba críticas, el mismo 'Divo de Tepito' lo apoya y lanza mensaje de lo defenderá ante cualquier comentario adverso que surja por este tipo de celebraciones.

"Sigue festejando como tú quieras. Yo te voy a defender. Yo cuando lo hice los chavitos lo hacían y me daba risa. Al igual que Henry recibí muchas críticas y ya no lo volví a hacer. Si le nació, qué puedes hacer, hay que seguirlo apoyando", lanzó el ahora Gobernador de Morelos.

Un festejo que también quedó en la memoria de los seguidores fue el de aventarse a la portería. Sin embargo, no todo fue color de rosa.

“Son ocurrencias que tienes, en ese que me aventé a la red no saben cómo me dolió, me puse un trancazo en la publicidad, pero me aguanté”, indicó el Cuau.

