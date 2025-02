Diego Valdés, nuevamente fuera de la convocatoria de América

Otra vez ausente. Para el duelo de Jornada 5, Diego Valdés no entró nuevamente en la convocatoria de América para enfrentar a Juárez. Contrario a esto, tanto Henry Martín como Rodrigo Aguirre sí están disponibles y podrían tener sus primeros minutos en este Clausura 2025.

El futuro de Diego Valdés

En medio de los rumores que indican que el chileno podría salir de las Águilas, otra vez no entró en la convocatoria de André Jardine. Cabe recordar que un día antes de este juego, el estratega brasileño señaló que Diego ya está al 100 % físicamente y podría estar disponible.

A pesar de esto, Diego no llegó ni siquiera con el equipo al Estadio Ciudad de los Deportes. Asimismo, su ausencia no se debe a malestares físicos, sino a una decisión técnica de André Jardine. Sin embargo, aún no se tiene claro cuál será el futuro de Valdés, pues aún no hay una oferta concreta por el mediocampista.

¿Richard Sánchez se queda en América?

Otro de los jugadores que estaban en duda era Richard Sánchez. Días atrás, se reportaron negociaciones entre América y Racing, por lo que su continuidad en el actual tricampeón de Liga MX se mantenía en duda. Pero al aparecer este partido en la banca y con posibilidades de jugar, el paraguayo podría dar indicios que permanecería en el equipo un semestre más.

Asimismo, tanto Henry Martín como Rodrigo Aguirre, pilares en el ataque de América, ya están disponibles y ambos irán a la banca. Cabe resaltar que Víctor Dávila ha sido el titular en los últimos dos partidos de las Águilas y ha respondido con tres goles.

