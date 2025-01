Diego Valdés se mantiene entre los candidatos a salir de América; hay oferta desde la MLS

Se vislumbra su salida. A pesar de la petición de los jugadores en el festejo americanista, todo indica que Diego Valdés se podría convertir en la primera baja del América.

“No se va, no se va, Diego no se va”, cantaron sus compañeros al tiempo en que abrazaban al chileno; sin embargo, la oferta de la MLS ya está en las oficinas de Coapa y parece estar muy avanzada.

Diego Valdés apunta a la MLS l CRÉDITO:IMAGO7

Y es que el tema económico nunca es problema para los equipos de Estados Unidos y aunado al interés de la directiva de reducir la planilla de extranjeros la salida es muy viable.

Lo que es un hecho es que Valdés no estuvo presente en el partido ante Inter Miami por una carga muscular que no le ha permitido trabajar al parejo del grupo y no porque ya esté cerrado su fichaje ya que aún faltan detalles.

Se sabe que Valdés perdió la titularidad y protagonismo en el transcurso del torneo lo que incomodando al futbolista quien a raíz de sus muestras de enojo André Jardine salió a decir: “Soy el Capitán del barco y tiene que respetar”.

Cerca de dejar Coapa l CRÉDITO:IMAGO7

