Director de la serie del América: 'Son relevantes por lo futbolístico y por lo cultural'

“La grandeza del equipo es innegable independientemente de si nos gusta o no”, la definición del americanismo por parte de Martín Bautista, uno de los directores del documental 'América vs América', serie que te mostrará como es que el club está totalmente impregnado en la cultura y sociedad del mexicano.

“América es un equipo que no solamente es relevante por lo futbolístico sino también por lo cultural, por lo mediático, es uno de los pocos casos en los que un equipo tiene tanta riqueza no solamente en lo deportivo, es también un elemento cultural, parte de nuestra identidad como mexicanos”, afirmó en entrevista con RÉCORD.

“El América es un ciclo que se repite, independientemente que estemos hablando de diferentes épocas hay muchos elementos que se van repitiendo a través de la historia, más que un resumen del América buscamos un arquetipo del club y lo van a ver reflejado en los episodios”, agregó.

Parte fundamental del documental fue tratar de explicar al americanismo tratando de ofrecer una perspectiva plena y cómo es que ha sido tan influyente en la industria del entretenimiento en nuestro país.

“El Ódiame más fue un tema muy importante durante el análisis de América, una campaña muy exitosa y justo buscamos hacer algo que no solo le hablara a los americanistas, sino también a los antiamericanistas, la gente que no le va al América va a tener también una perspectiva de por qué el América es el más odiado. Incluso para gente que no le gusta el futbol va a ser algo relevante porque es un análisis de la industria del entretenimiento en México”, reveló Martín Bautista.

